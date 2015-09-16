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11:55 (мск), источник: Погода Mail.ru

В США из-за сильного града с деревьев осыпалась листва (видео)

Удручающее видео.

В этом году погода в США не заладилась: некоторые штаты на протяжении нескольких месяцев находятся во власти стихии.

13 мая в городе Клейтон в штате Северная Каролина прошел сильный град размером с куриное яйцо. От бедствия пострадали люди, животные и имущество горожан — льдины разбивали стекла припаркованных на улице автомобилей. Досталось деревьям — с них буквально осыпалась листва.

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