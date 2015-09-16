Погодные приметы на 16 мая: наблюдаем за цветением черемухи

16 мая христиане вспоминают мученика Тимофея и мученицу Мавру, которые жили на рубеже III—IV веков нашей эры. В народе этот день называли Мавра (Марфа)-молочница или Мавра-рассадница. Считалось, что, начиная с него, коровы дают больше молока.

По природным явлениям 16 мая определяли и погоду. Если в этот день было солнечно и тепло, то такая же погода ожидалась и в конце месяца. Также скорое и теплое лето предвещали и громкие соловьиные песни. Засушливое лето следовало ожидать, если листья на дубе распустились раньше, чем на ясене.

Также 16 мая обращали внимание на черемуху: если она зацветала в этот день, а погода была плохой, то и в ближайшие дни ожидались холода и дожди.

А если черемуха начинала цвести на несколько дней раньше и погода была теплой, то понижения температуры уже не ждали.

Екатерина Гура