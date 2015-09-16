Ученые запустят дроны в центр шторма (видео)

Американские исследователи начали беспрецедентный проект стоимостью 2,4 млн долларов по исследованию штормов.

Они запустят 4 беспилотника в центр суперячеек — разновидностей грозового облака, которые представляют наибольшую опасность. В США такие штормы бушуют в высокогорных долинах и в области Великих равнин — в районе, известном как Аллея торнадо.

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Это позволит ученым понять, почему эти грозы сильнее других и что приводит к образованию разрушительных торнадо и града размером с теннисный мяч.

В предыдущих подобных исследованиях ученые использовали один беспилотник, летящий на высоте около 300 метров. Теперь одновременно четыре дрона будут следовать за суперячейками на высоте до 800 метров для одновременного сбора данных.

«Мы атакуем шторм со всех сторон, чтобы посмотреть, что происходит», — говорит Брайан Аргроу, авиационно-космический инженер, который возглавляет команду дронов TORUS.

Современные системы отслеживания торнадо имеют высокий уровень погрешностей. Новый подход, надеются ученые, позволит найти более точные методы прогнозирования штормов. Кроме дронов, группы будут использовать мобильные радиолокационные системы, метеозонды и самолет, оснащенный метеорологическими датчиками.

Анна Лысенко