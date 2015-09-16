Жители Сиэтла стали свидетелями удивительного природного явления (фото)

15 мая в американском городе Сиэтл после сильного ливня в небе появились сразу две яркие радуги.

Фото и видео этого завораживающего природного явления сразу же стали наполнять социальные сети. В комментариях люди писали, что двойная радуга была в небе довольно долго, а потому запечатлеть ее удалось многим.

Отметим, что двойная радуга возникает, когда свет внутри капли дождя преломляется более одного раза. Вторая радуга обычно шире первой, но менее яркая. Кроме того, цвета в ней идут справа налево — то есть от красного к фиолетовому.

Екатерина Гура