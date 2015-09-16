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12:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 17 мая: начинаются майские грозы

Если утром нет росы, то погода изменится.
Источник: СС0/GLady

17 мая отмечают память покровительницы птиц — святой Пелагеи. В народе считается, что именно с этого дня начинаются первые майские грозы.

Погоду на ближайшие дни определяли по нескольким природным явлениям. Если было слышно кукушку, а день был ясный и солнечный, то такую же погоду ждали и летом.

Если воробьи летают по небу стаями и не находят себе места — будет ветер. Бледное солнце предвещает холода, а если 17 мая обильно зацвел терновник, то плохая погода продержится до конца мая.

Екатерина Гура

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