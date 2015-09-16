Народные приметы на 18 мая: идем на рыбалку

18 мая церковь почитает святую великомученицу Ирину Македонскую.
В этот день наши предки высаживали капусту, надеясь на хороший урожай. Они также подметили: если на Ирины затихают птицы, значит, скоро начнется гроза. О непогоде сигнализируют и кошки: если животные едят траву, дождя не избежать.
Если на Ирину идет прерывистый дождь, значит, он продлится три дня.
Но ливень в этот день обещает хороший урожай хлеба.
Если в ночь на Ирину звездное небо, можно отправляться днем на рыбалку, улов будет хороший.
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