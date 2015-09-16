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10:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 18 мая: идем на рыбалку

Птицы, кошки и звезды предсказывают в этот день погоду.
Источник: AP 2019

18 мая церковь почитает святую великомученицу Ирину Македонскую.

В этот день наши предки высаживали капусту, надеясь на хороший урожай. Они также подметили: если на Ирины затихают птицы, значит, скоро начнется гроза. О непогоде сигнализируют и кошки: если животные едят траву, дождя не избежать.

Если на Ирину идет прерывистый дождь, значит, он продлится три дня.

Но ливень в этот день обещает хороший урожай хлеба.

Если в ночь на Ирину звездное небо, можно отправляться днем на рыбалку, улов будет хороший.

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