Народные приметы на 18 мая: идем на рыбалку

18 мая церковь почитает святую великомученицу Ирину Македонскую.

В этот день наши предки высаживали капусту, надеясь на хороший урожай. Они также подметили: если на Ирины затихают птицы, значит, скоро начнется гроза. О непогоде сигнализируют и кошки: если животные едят траву, дождя не избежать.

Если на Ирину идет прерывистый дождь, значит, он продлится три дня.

Но ливень в этот день обещает хороший урожай хлеба.

Если в ночь на Ирину звездное небо, можно отправляться днем на рыбалку, улов будет хороший.