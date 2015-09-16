Россияне увидят голубую луну

В ночь с 18 на 19 мая жители России увидят голубую луну, но речь идет не о цвете.

Голубая луна — неоднозначный термин, который используют в двух случаях. Во-первых, когда случается второе полнолуние за один календарный месяц. Тогда его называют голубой луной.

Но бывает также, что на астрономический сезон приходится четыре полнолуния вместо трех. Тогда голубой луной именуют третье полнолуние.

Сейчас в Северном полушарии длится весна, астрономическое начало которой пришлось на 20 марта, а конец наступит 21 июня в день летнего солнцестояния. Два полнолуния за сезон мы уже увидели: они пришлись на 20 марта и 19 апреля. Третье, голубое, полнолуние наступит вечером 18 мая, а четвертое — 17 июня.

Луна приобретает голубой оттенок только иногда, например, когда в атмосфере много пыли из-за извержения вулкана, пыльных бурь или лесных пожаров.

Анна Лысенко