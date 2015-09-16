Россияне увидят голубую луну

В ночь с 18 на 19 мая жители России увидят голубую луну, но речь идет не о цвете.
Голубая луна — неоднозначный термин, который используют в двух случаях.
Но бывает также, что на астрономический сезон приходится четыре полнолуния вместо трех. Тогда голубой луной именуют третье полнолуние.
Сейчас в Северном полушарии длится весна, астрономическое начало которой пришлось на 20 марта, а конец наступит 21 июня в день летнего солнцестояния. Два полнолуния за сезон мы уже увидели: они пришлись на 20 марта и 19 апреля. Третье, голубое, полнолуние наступит вечером 18 мая, а четвертое — 17 июня.
Луна приобретает голубой оттенок только иногда, например, когда в атмосфере много пыли
Анна Лысенко
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