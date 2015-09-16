Хаббл сфотографировал галактику после «аварии»

Космический телескоп Хаббл получил изображение галактики NGC 4485 в созвездии Гончие Псы.

На снимке видны молодые голубые звезды и красноватые туманности. Они появились в результате неожиданного всплеска звездообразования.

По всей видимости, NGC 4485 столкнулась со своей крупной соседкой — спиральной галактикой NGC 4490, которая осталась за кадром. Вместо гибели галактики, такое взаимодействие вызвало искажение форм «соседок», всплески звездообразования и, вероятно, появление планет.

Две галактики «разошлись» миллионы лет назад, теперь их разделяет расстояние в 24 тысячи световых лет.

Это пример космической активности, которая была более распространена миллиарды лет назад, когда Вселенная была меньше, а галактики находились ближе друг к другу.

Анна Лысенко