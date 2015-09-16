Народные приметы на 19 мая: гуляем по росе

19 мая наши предки с утра наблюдали за росой.

Большая роса означала, что днем будет жарко, а летом ждет щедрый урожай огурцов. Старались в этот день посеять их еще немного: огурцы вырастали крепкими, хрустящими и шли на засолку.

На Руси знали, что ходить босиком полезно не только от плоскостопия. Прогулки по прохладной росе закаляли организм, помогали не болеть простудой. У предков-язычников было много ритуалов, связанных с собранной в этот день росой.

А вот если росы с утра не было, ждали перемены погоды. Туман на рассвете означал, что дождя в этот день можно не опасаться.