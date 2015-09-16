Мехико накрыло облаком смога

Уже неделю столица Мексики, в которой проживает более 20 млн человек, страдает от густого смога.

По оценкам специалистов, вдыхание загрязненного воздуха в Мехико в эти дни равноценно выкуриванию от четверти до половины пачки сигарет.

Власти предупредили население о том, что не стоит долго находиться на улице и заниматься спортом на открытом воздухе. Горожане носят защитные маски. Школы в городе закрыты.

Официальная причина такой ситуации — десятки лесных пожаров, вспыхнувшие в центральной Мексике в последние недели, а также отсутствие дождя и ветра, которые помогли бы рассеять дым и вредные вещества в воздухе. Город со всех сторон окружен горами, это тоже препятствует рассеиванию смога.

Эксперты сходятся во мнении, что виноваты также хронические проблемы загрязнения города. В Мехико насчитывают более 5 млн автомобилей.

Анна Лысенко