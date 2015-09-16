Чем опасен тополиный пух для здоровья?

Тополиный пух — явление, которое наступает неизбежно каждую весну и в начале лета. Многим кажется, что он приносит больше дискомфорт внешний, когда все летит в глаза, попадает в рот или нос. Однако на деле тополиный пух может оказаться довольно вредным для человека. Так чем же может быть опасен такой вариант живой природы?

Отвечает врач-оториноларинголог, к.м.н. Владимир Зайцев:

-Тополиный пух несет за собой несколько опасностей для организма человека. Он является внешним раздражителем и в первую очередь несет проблемы аллергикам. Ведь, попадая в нос, он раздражает волосковые клетки полости носа, провоцирует реакцию организма и вызывает мощный ответ организма в виде аллергических проявлений. Особую опасность пух представляет для людей с бронхиальной астмой. Ведь он становится не только физическим раздражителем, но и катализатором новой вспышки заболевания. Причем он способен вызывать ее достаточно быстро даже на фоне, казалось бы, устойчивой ремиссии.

Также пух тяжело переносят люди с хронической заложенностью носа. Ведь у них постоянный очаг воспаления и отека слизистой в носовых ходах. А пух дополнительно вызывает раздражение, прилив кровотока к тканям и ухудшение ситуации.

Плохо сказывается тополиный пух и на состоянии людей с полипами в носу. Он не только раздражает слизистую, но и становится причиной рост полипозной ткани. В последующем полипы могут серьезно увеличиться в размерах и приведут к проблемам с дыханием. Принцип тот же, что и с хронической заложенностью — пух задерживается на слизистых, раздражает их, усиливается кровоток, начинается прирост тканей и усиление отека. В норме, если слизистая здорова, она очищает себя сама — например, это происходит посредством чихания. Но если же присутствуют какие-либо дефекты, то переход в состояние обострения происходит довольно быстро.

Тополиный пух также приводит к развитию такого явления, как аллергия у беременных. По факту, это состояние временное и не похожее на то, что бывает при истинной аллергии. Обычно аллергия беременных появляется, если есть резус-конфликт у матери и плода, или женщина ждет мальчика. Нос и так начинает дышать хуже, а тут еще и пух — в результате, состояние будущей матери серьезно нарушается.

Кроме того, стоит понимать, что пух не сразу с дерева залетает в нос. Нередко он падает на землю, а потом с потоком ветра — от машины или дуновения — поднимается наверх. В этом случае он заносит в полость носа еще и пыль, патогенные микроорганизмы и т. д.

Как защищаться

Надо соблюдать простые правила. Ношение маски, москитные сетки на окнах квартиры и регулярная влажная уборка помогут облегчить ситуацию. Приходя домой с улицы, следует сразу промывать нос водой с морской солью. Перед выходом же на улицу людям, склонным к аллергическим реакциям, следует использовать специальные антигистаминные препараты. Отдельные меры безопасности надо принимать в автомобиле — циркулятор воздуха стоит установить так, чтобы он не затягивал ничего снаружи.

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Если ситуация плохо корректируется и даже наоборот — состояние пациента ухудшается, надо подключать кортикостероидные препараты. Но решение об их назначении принимает исключительно врач. Он смотрит — можно ли обойтись без таких сильных препаратов или уже никак.

Также при осложнениях от пуха могут применяться внутриносовые блокады. Это уколы в полость носа специальными препаратами. Используются инсулиновые шприцы для снижения неприятных ощущений. Препарат вводится непосредственно в проблемную зону — в нижнюю носовую раковину. Он впитывается, аллергореакция снижается, а после уходит и воспаление.