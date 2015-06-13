Где растет удивительный дуб-часовня (фото)

На севере Франции в регионе Нормандия есть небольшая деревушка Алувиль-Белефос, которая успела прославиться на весь мир необычной достопримечательностью.

Прямо в центре поселения находится огромный дуб, внутри которого располагаются сразу две действующие христианские часовни.

По письменным источникам известно, что в 1696 году в дубе уже была большая трещина, которую настоятель местного церковного прихода Жак Деланде дю Детруа превратил в крохотную часовню Нотр-Дам-де-ла-Пе («Дева Мария Мира»), поместив внутрь трещины одноименный образ Богоматери.

Чуть позже в кроне дерева была построена вторая маленькая часовня в честь Крестных мучений, а чтобы к ней можно было добраться, рядом с дубом сделали винтовую лестницу.

За столетия своего существования дуб-часовня неоднократно подвергался угрозе исчезновения. Его несколько раз пытались спалить, причем как люди, так и сама природа — несколько раз в дерево попадала молния. Но дуб выстоял.

В 1980-х дерево было укреплено металлическими подпорками. А в 2008 году возле него установили настилы, перила и ограждения.

Обе часовни по сей день являются действующими, любой желающий может зайти сюда и помолиться. Церковные службы тут проходят два раза в год, а 15 августа на праздник Вознесения Девы Марии сюда приезжают паломники со всей Франции.

Екатерина Гура