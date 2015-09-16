Ангельское сияние. «Необъяснимые явления» истории глазами науки

«Черный день» над Америкой

19 мая 1780 года над территорией Северной Америки случилось странное явление. В историю оно вошло под названием «чёрный день», потому что в прямом смысле слова так и выглядело. Над континентом померкло солнце, и людям приходилось обедать при свечах.

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Очевидцы описывали то, что им довелось наблюдать, как «чёрное полотно, застилающее небо». Несмотря на то, что в те дни происходило полнолуние, ни Луны, ни звёзд на небосклоне не было. Только после полуночи Луна появилась, но была кроваво-красной. Жители Новой Англии, где зрелище было особенно впечатляющим, решили, что настал Судный день. Лишь спустя 230 лет учёные разобрались, что явилось причиной таинственного явления.

Чтобы разгадать двухсотлетнюю загадку, исследователи из американского университета Миссури изучили годовые кольца деревьев, растущих в горах южного Онтарио и прочих местах Северной Америки. По косвенным признакам они установили, что в 1780 году на значительной части материка (в Новой Англии и регионах Канады) бушевали сильные лесные пожары. В небо поднимались гигантские столбы дыма, которые достигали верхних слоёв атмосферы. Продукты горения и привели к снижению видимости на сотни миль вокруг. Кстати, о внезапной темноте посреди дня в своём дневнике упоминал Джордж Вашингтон, который находился тогда в тех краях.

«Годовые кольца деревьев могут многое рассказать об экологической ситуации. Мы знаем, как датировать эти кольца и составлять хронологию, так что можем уверенно утверждать, когда в прошлом произошёл пожар или случилась засуха, — высказался один из авторов исследования Эрин МакМерри. — Так мы раскрываем историю, которую деревья хранили долгие годы. Эта научная работа — уникальная возможность объединить сведения историков с современными технологиями и таким способом разрешить загадку».

Бермудский треугольник

Да, несмотря на то, что в нашем мире порой происходят странные вещи, паранормальные явления, как правило, имеют научное объяснение. Так, тайна одного их главных феноменов ХХ века — Бермудского треугольника, где с конца 1960-х годов исчезло около ста судов и самолётов — по мнению исследователей, сводится к нескольким гипотезам, не имеющим ничего общего с мистикой. Во-первых, в этом районе Мирового океана достаточно оживлённая навигация. А погодные условия очень сложные: там зарождаются тропические циклоны, которые затем движутся в сторону материка (вспомним, к примеру, разрушительный ураган «Катрина» 2005 года), часто бывают штормы. Таким образом, в печальной статистике катастроф нет ничего удивительного.

Играют роль и другие природные факторы — мощные выбросы газа со дна океана (пузырьки понижают плотность воды, и суда буквально проваливаются в такую «яму»), воздействие инфразвука и блуждающие гигантские волны, достигающие 20−30 метров в высоту.

Но все эти факторы сводятся к одной первопричине — высокой сейсмической активности в регионе, — уверен автор книги «Психоз планеты Земля» Борис Островский. — В месте, где находится Бермудский треугольник, происходит до 50 тыс. моретрясений в год. Тектонические процессы приводят к выбросам газовых пузырей со дна моря. Они же в числе прочего генерируют инфразвук: человек его не слышит, но начинает испытывать чувство невыносимого ужаса, стремясь избавиться от него любым способом — даже просто выпрыгнув за борт. Инфразвук способен вызывать повреждения внутренних органов и внезапную, внешне ничем необъяснимую смерть членов экипажей судов и самолётов.

Наконец, высокая сейсмическая активность приводит к появлению волн-убийц в океане. Описаны свидетельства рыбаков, когда в хорошую погоду внезапно возникала большая волна и подбрасывала их лодку.

«Дьявольский огонь»

В 1470 году итальянец Полоний Вортий, хлебнув два ковша вина, вдруг начал изрыгать пламя изо рта и в считанные минуты сгорел прямо на глазах у своей семьи. В 1731 году при загадочных обстоятельствах в той же Италии погибла графиня Корнелия ди Банди: в спальне нашли только её обугленные ноги и часть черепа.

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Весной 1744 года в английском Ипсвиче ни с того ни с сего сгорел 60-летний Грайс Пет — как утверждала его дочь, «он полыхнул без огня, подобно вязанке дров». И таких случаев, когда люди, объятые пламенем неизвестного происхождения, быстро превращались в горстку пепла, описано немало. Совсем уж фантастическая история произошла в канадской провинции Альберта. Там одновременно сгорели две сестры, находившиеся в разных частях города.

В России наиболее известен случай трагического самовозгорания Бисена Мамаева. Он был пастухом. Его останки обнаружил брат — по словам родственника, пламя будто бы выжгло тело Бисена изнутри, а одежда осталась почти не тронутой.

В чём причина самовозгораний людей, почему они происходят? В прежние века, не особо утруждая себя научными изысканиями, феномен объясняли местью сатаны: дескать, он насылал на провинившихся «дьявольский огонь». И хотя наука до сих пор скептически относится к самой возможности такого явления, как самовозгорание человека, учёные свои версии высказывают. И даже эксперименты проводят.

Главная гипотеза получила название эффекта «человеческой свечи». Её в ХХ веке выдвинул английский врач Гевин Турстон, опубликовавший статью в медицинском журнале. Он предположил, что одежда жертвы пропитывается человеческим жиром и начинает выступать в роли фитиля. А сам процесс горения запускается статическим электричеством или шаровой молнией, рядом с которой не посчастливилось оказаться бедолаге.

В 1965 году профессор Дэвид Ги устроил эксперимент. Он взял немного человеческого жира и обернул его в тряпку, имитируя одежду. А после подвесил над горелкой. Через минуту жир начал тлеть, а затем загорелся чадящим жёлтым пламенем и горел около часа.

Некоторые врачи объясняют случаи самовозгорания людей их внутренним душевным состоянием. Например, было замечено, что большинство жертв долгое время находились в депрессии. Вероятно, считают учёные, биохимические процессы в организме каким-то образом (правда, непонятно, каким) могут привести к возникновению огня. Другие обращают внимание, что среди самовоспламенившихся было много алкоголиков. Их тела якобы настолько пропитались спиртом, что вспыхивали от случайной искры.

«Ангельское сияние»

Битва при Шайло считается одним из самых кровопролитных сражений Гражданской войны в США. Она продолжалась двое суток. Число раненных превысило 8 тысяч человек с каждой стороны. Участь их была печальна: предстояло ждать несколько дней, пока в лагерь прибудут врачи. А помощь была нужна немедленно.

И вдруг на глазах у некоторых солдат стало происходить нечто удивительное — их раны начали светиться мистическим зелёным светом. Они смогли дождаться медиков и вскоре пошли на поправку. Объяснений этому феномену тогда не нашли, но назвали его весьма поэтично — «ангельским сиянием».

Впоследствии учёные заинтересовались явлением. Оказалось, что свечение вызывалось люминесцентными бактериями Photorhabdus Luminescens: попадая на раны, они питались другими болезнетворными микробами и производили естественный антибиотик, который не давал инфекции проникнуть в организм.