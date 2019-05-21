Погодные аномалии: горы в Калифорнии засыпало снегом

В Йосемитском национальном парке в штате Калифорния выпал снег.

Непогода в регионе длится уже почти неделю. В минувшую среду в горах прошли ливни, в выходные температура резко упала, пошел снег. Ожидается, что холодная погода продержится до следующего понедельника.

В округе Фресно было зарегистрировано 60 см снега, а в бассейне реки Тахо — 13 см. Отдельные горные дороги закрыты.

Национальная служба погоды назвала шторм нетипичным. Обычно холодная погода в Йосемитском национальном парке заканчивается к концу апреля. Парк советует путешественникам и туристам быть готовыми к зимним условиям на протяжении недели.

Анна Лысенко