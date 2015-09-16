Земля в формате 4K: первое видео в мире

Британская компания Sen успешно протестировала свою орбитальную систему потоковой передачи видео в формате сверхвысокой чёткости 4К, находящуюся на борту спутника, разработанного в РКК «Энергия». Это первая в мире система потоковой передачи видео в формате 4K с космического аппарата, благодаря которой мы можем рассмотреть поверхность нашей планеты в сверхчётком разрешении.

Система состоит из шести видеокамер, две из которых подвижные, а также компьютера, управляющего камерами и обрабатывающего потоковое видео. В настоящее время спутник EgyptSat-A проходит лётные испытания под управлением российских специалистов, по завершении которых его передадут египетской стороне. Все системы космического аппарата функционируют штатно, претензий к их работе нет.