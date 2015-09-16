Погодные приметы на 21 мая: смотрим на небо

21 мая христиане вспоминают апостола и автора одного из Евангелий — Иоанна Богослова. В народе этот день называли Иванов, в него было принято печь пироги и угощать ими знакомых и незнакомых людей.

О погоде в этот день судили по нескольким приметам. Если утром небо было красное, значит, скоро пойдет дождь. Осадки также сулили серые облака, которые сбивались в кучи.

А вот если красным и ярким был закат, это предвещало хорошую погоду на несколько дней вперед. Дождливое лето в этот день предсказывали по ночной луне: если она была закрыта облаками или туманом — ждали осадков.