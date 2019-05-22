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13:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дрон в Польше сфотографировал «рощу любви»

Завораживающий снимок.

В Польше, прямо посреди поля, произрастает небольшая роща в форме сердца.

Сфотографировать «рощу любви» с воздуха удалось польскому фотографу Яну Улицки. Удивительная местность расположена в 20 км к северу от Вроцлава.

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«Есть места, в которые мы хотим попасть любой ценой, — подписал он снимок. — Я видел эту рощицу в форме сердца год назад, и когда у меня появился свой дрон, я просто обязан был туда поехать».

Действительность превзошла все ожидания: когда фотограф прибыл на место, оказалось, что «сердце» окружено цветущим полем рапса. Снимок получился по-настоящему волшебным.

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Анна Лысенко

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