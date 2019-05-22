Дрон в Польше сфотографировал «рощу любви»
Завораживающий снимок.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Завораживающий снимок.
В Польше, прямо посреди поля, произрастает небольшая роща в форме сердца.
Сфотографировать «рощу любви» с воздуха удалось польскому фотографу Яну Улицки. Удивительная местность расположена в 20 км к северу от Вроцлава.
«Есть места, в которые мы хотим попасть любой ценой, — подписал он снимок. — Я видел эту рощицу в форме сердца год назад, и когда у меня появился свой дрон, я просто обязан был туда поехать».
Действительность превзошла все ожидания: когда фотограф прибыл на место, оказалось, что «сердце» окружено цветущим полем рапса. Снимок получился
Анна Лысенко
Читайте также