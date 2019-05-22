Как выглядит один из самых экстремальных подвесных мостов в Европе
Туристическая достопримечательность для самых смелых.
Туристическая достопримечательность для самых смелых.
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Этот веревочный мост длиной 20 метров и шириной один метр расположен на высоте 30 метров над пропастью. Он соединяет материк с крохотным островом Кэррик.
Впервые
Современный вид этот мост приобрел в 2008 году: его заново отстроили из древесины елей и высокопрочных тросов. Конструкция способна выдержать до десяти тысяч тонн, но от дуновения ветра
Екатерина Гура
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