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16:37 (мск), источник: Погода Mail.ru

Как выглядит один из самых экстремальных подвесных мостов в Европе

Туристическая достопримечательность для самых смелых.

На северо-востоке Северной Ирландии в британском графстве Антрим есть удивительный подвесной мост под названием Кэррик-а-Рид.

Этот веревочный мост длиной 20 метров и шириной один метр расположен на высоте 30 метров над пропастью. Он соединяет материк с крохотным островом Кэррик.

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Впервые Кэррик-а-Рид был построен в середине XVII века местными рыбаками. Но спустя несколько столетий подвесной мост стал одной из главных достопримечательностей региона и одним из самых экстремальных мостов Европы.

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Современный вид этот мост приобрел в 2008 году: его заново отстроили из древесины елей и высокопрочных тросов. Конструкция способна выдержать до десяти тысяч тонн, но от дуновения ветра Кэррик-а-Рид все же предательски качается и навевает страх туристам, оказавшимся на нем.

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Екатерина Гура

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