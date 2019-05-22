Ученые смоделировали движение континентов в мире «Игры престолов»
Судя по ней, Вестерос и Эссос
Судя по ней, Вестерос и Эссос
Геологи из Сиднейского и Мельбурнского университетов смоделировали геологические процессы, которые могли бы привести к образованию мира выдуманной вселенной саги «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, на основе которой телеканал HBO снял сериал «Игра престолов». Полученный результат ученые представили в виде анимации, которая показывает, как могли образоваться континенты Вестерос, Эссос, Соториос и Ультос.
Ученые тоже смотрят сериал «Игра престолов» и порой применяют свои навыки, чтобы представить, как устроена представленная в нем вселенная. Например, некоторые из них строят для нее климатические модели или составляют геологические карты. На этот раз австралийские геологи представили, какие геологические процессы сформировали континенты Вестерос и Эссос, на которых происходят события саги.
Геологическая карта континентов мира «Игры престолов» по состоянию на то время, когда происходят действия книг и сериалаThe Conversation.
Сериал «Игра престолов» основан на цикле книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Их действие разворачивается в вымышленном мире со специфическим климатом — сезоны там длятся годами — и географией. Основные события проходят на континентах Вестерос и Эссос, но кроме них есть еще два, почти не описанных ни в книге, ни, тем более, в сериале: Соториос и Ультос. Геологи смоделировали тектонику литосферных плит, которая могла бы привести к образованию этих континентов.
Для этого ученые использовали специально разработанную программу Gplates для симуляции тектонических процессов, в которую загрузили имеющиеся сведения о мире Мартина: например, расположение морей, гор, рек и вулканов. Кроме того, среди этих данных были и неявные подсказки. Например, драконово стекло, использующееся против белых ходоков, — это обсидиан, вулканическая горная порода. А значит, места, где его добывают, находятся рядом с бывшими вулканами.
Ученые взяли за основу предположение, что в мире «Песни льда и пламени» тектонические процессы происходит по тем же закономерностям, что и на Земле. Отсчет в модели начинается 600 миллионов лет назад. На ней видно, что часть Вестероса и Эссос
По словам ученым, историю современных континентов до того времени, когда они были единым континентом, проследить достаточно просто. Однако то, какие очертания были у суши до слияния в суперконтинент, сказать гораздо труднее.