В нью-йоркском парке начали использовать козлов вместо газонокосилок (видео)
Животные поселились на
Животные поселились на
Администрация парка Риверсайд в
По словам местной администрации, часть парка находится на склоне холма, а потому обычные газонокосилки там бесполезны. Тогда свою помощь им предложили работники ранчо из Апстейт
В других парках с такими проблемами борются с помощью насекомых или пестицидов, а здесь все экологично и приятно. Как для животных, так и для людей.
На Манхеттене козлы пробудут до 30 августа.
Екатерина Гура
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