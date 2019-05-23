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14:20 (мск), источник: Погода Mail.ru

В нью-йоркском парке начали использовать козлов вместо газонокосилок (видео)

Животные поселились на северо-востоке Манхеттена.

Администрация парка Риверсайд в Нью-Йорке нашла идеальный экологичный способ борьбы с сорняками. В прогулочную зону они завезли козлов, которые с удовольствием очищают парк от ядовитого плюща, полыни и других растений.

По словам местной администрации, часть парка находится на склоне холма, а потому обычные газонокосилки там бесполезны. Тогда свою помощь им предложили работники ранчо из Апстейт Нью-Йорка. Они привезли в парк козлов, для которых ядовитые растения и прочие сорняки — настоящий деликатес.

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В других парках с такими проблемами борются с помощью насекомых или пестицидов, а здесь все экологично и приятно. Как для животных, так и для людей.

На Манхеттене козлы пробудут до 30 августа.

Екатерина Гура

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