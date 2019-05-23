На молодом Марсе могли происходить взрывные извержения вулканов

Когда горная порода больше не может сдерживать давление растворенных в магме газов, происходит взрывное, или эксплозивное, извержение вулкана. В воздух на несколько десятков километров направляется огненное облако пепла и лавы. Лавовые, или эффузивные, извержения связаны с движением литосферных плит. При этом типе извержения лава выходит из жерла относительно устойчиво, и излияние может продолжаться десятилетиями.
Ученые предполагают, что в ранней истории Марса преобладали извержения вулканов взрывного типа. Тогда на планете было больше воды, которая могла смешиваться с магмой.
Когда с планеты испарилась часть воды, взрывные извержения уступили место лавовым. Существует множество доказательств эффузивной фазы вулканической активности на Марсе, однако до сих пор не было предоставлено подтверждений эксплозивной стадии.
Регион впадины Нила расположен на границе северного и южного полушарий Марса и представляет сочетание тектонических дислокаций, каменистых долин, небольших холмов и столовых гор. Многочисленные скопления глины, обнаруженные спектрометром Mars Express, и следы залегавших потоков говорят о наличии в регионе в древние времена воды. Стекавшие с высокогорий потоки воды и льда прорезали марсианскую поверхность. Ряд же темных пятен на снимках — скопления оливина — есть последствия работы марсианских вулканов.
Исследователи проанализировали геометрию, толщину и ориентацию слоев оливина по снимкам региона, полученным с межпланетной станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Работа показала, что месторождения оливина распределены равномерно по поверхности в виде непрерывных слоев, покрывая холмы, кратеры и долины. Такое распределение вероятнее при оседании пепла, чем при излиянии потоков лавы. Потоки лавы, задерживались бы в низменных районах и оставляли тонкие полосы. Теория также объясняет химическое строение оливина, характерное именно в этом регионе: минерал из впадины Нила пострадал от контакта с водой значительно сильнее, чем в других регионах. Магматический оливин мог вступать в реакцию с парами воды при взрывном извержении вулкана.
На лето 2020 года запланирован запуск марсианского планетохода Mars 2020, который высадится в кратере Джезеро, который также покрыт отложениями оливина, изучение которого наверняка станет одной из целей миссии ровера.