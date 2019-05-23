Источник разрушающего озоновый слой фреона обнаружили на северо-востоке Китая
Запрет на использование и производство подобных веществ вступил в силу девять лет назад.
Запрет на использование и производство подобных веществ вступил в силу девять лет назад.
Первым широко используемым фреоном стал трихлорфторметан (ХФУ-11) — его применяли, например, как хладагент в производстве холодильников, или как вспениватель в утепляющей пене для зданий. Однако ученые установили, что это вещество, попадая в атмосферу, разрушает озоновый слой планеты, поэтому 196 стран, подписавших Монреальский протокол в 1987 году, должны были прекратить его производить в 2010-м.
Подписание договора привело к тому, что еще до того, как запрет вступил в силу, ХФУ-11 стали меньше производить и использовать. Ученые прогнозировали, что его концентрация в атмосфере будет снижаться, но не исчезнет вовсе, так как
Для этого они использовали атмосферные наблюдения за 2008−2017 годы на станциях The Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE) — международного проекта, в рамках которого с 1978 года ученые следят за состоянием атмосферы по всему миру. Ученые использовали данные наблюдений на станциях в Ирландии, Калифорнии, на Барбадосе, Самоа, в Австралии, Южной Корее и Японии. Каждая станция делала от 12 до 34 замеров в день, используя газовую хроматографию с детектором электронного захвата, который позволяет с высокой чувствительностью выявлять галогены в атмосфере. В частности, они нацеливались на фтор в составе фреона, который как раз относится к галогенам.
Эти наблюдения ученые на всякий случай сопоставили с данными Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Различия составили менее 1%, что говорит о надежности данных.
Для их обработки использовали две компьютерных модели, которые позволяют прогнозировать концентрацию загрязняющих веществ в воздухе. Также с их помощью можно моделировать то, как ХФУ-11 мог добраться от места предполагаемого выброса к участкам наблюдений.
Причем выбросы в 2014—2017 годах на 7,0 ± 3,0 тысяч тонн в год выше, чем в 2008—2012 годах.
Значительного увеличения выбросов ХФУ-11 из других стран Восточной Азии или других регионов мира ученые не обнаружили. Они предполагают, что такой рост выбросов фреона связан с тем, что на востоке Китая появились новые предприятия по производству теплоизолирующей пены для зданий, на которых используют запрещенные Монреальским протоколом фреоны.
Китай должен пресекать незаконные выбросы в соответствии с планами программы ООН по окружающей среде, так как тоже подписывал протокол. Ученые надеются, что найденная ими информация поможет китайскому правительству решить эту проблему.
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