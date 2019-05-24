Бла-бла-бла и садоводы. Какие налоги и штрафы придётся заплатить дачникам?

В последнее время что ни день, на головы садоводов сваливается очередная новость-страшилка. «АиФ» разобрался, что из сообщений правда, а что — нет.
Зачем над дачами летают дроны?
В Росреестре подтвердили информацию о том, что «начал работу центр использования беспилотных летательных аппаратов (БЛА) для выявления нарушений земельного законодательства». «В 2017—2018 гг. был реализован проект по использованию БЛА в двух пилотных регионах — Тульской обл. и Республике Татарстан, — сообщили в ведомстве. — Данные дистанционного зондирования земли применяются для определения фактического использования земельных участков, координат характерных точек границ. Информация сравнивается со сведениями в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) для выявления признаков нарушений.
К числу наиболее частых нарушений относятся самовольное занятие земельного участка, а также его неиспользование или использование не по назначению". Постепенно беспилотники хотят запустить над всей страной.
«Придут ли налоги и штрафы после их полётов? Юридически это невозможно, — говорит налоговый консультант Марина Емельянцева. — Информацию примут к сведению, даже могут передать её в налоговую и обратиться к владельцу-нарушителю. Дело в том, что кадастровый учёт и регистрация прав в РФ носят заявительный характер. Закон не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости. Кроме того, выставлять налоги за недвижимость по фото с дронов невозможно. Как понять, что снято: 2-этажный дом или времянка? Ошибок может быть много. В любом случае каждый гражданин должен понимать: государство заинтересовано в том, чтобы все владельцы регистрировали свою недвижимость и платили за неё налоги. Это надо сделать, иначе государство всё равно найдёт способ, как вывести нарушителей на чистую воду».
Надо ли платить за теплицу?
Налог надо платить только за теплицу площадью больше 50 м², которая является капитальным строением с фундаментом. За обычные парники платить не придётся. «Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, в ЕГРН не регистрируются, — уточнили в ФНС. — Речь идёт о не имеющих капитального фундамента теплицах, хозблоках, бытовках, навесах и т. п. При этом даже если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но её площадь не более 50 кв. м, то налог с неё не взимается».
Кому налог за картошку?
Поправки в Налоговый кодекс приняты ГД в первом чтении. В перечень видов предпринимательства, в отношении которых может применяться патент, предлагается включить животноводство и растениеводство. Законопроект уже прозвали в народе налогом на картошку или налогом на личное подсобное хозяйство (ЛПХ): мол, он обяжет всех, кто выходит на рынок и продаёт остатки своего урожая, покупать у государства патент. Это так, но не совсем. Владельцы ЛПХ в России освобождены от налогов, и они в принципе не могут покупать патенты — это вправе сделать только ИП.
Но! Если вы крупный землевладелец, имеете несколько га земли и наёмных работников и при этом скрываетесь под маской ЛПХ, чтобы не платить налоги, вам стоит побеспокоиться. Как только закон примут, липовые «личные» хозяйства местные власти начнут легализовывать.
Кто решает — рубить дерево или нет?
«Если земельный участок находится в вашей собственности, значит, всё, что на нём расположено, — ваша собственность и вы вправе с ней делать всё, что хотите, — говорит председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова. — Поэтому платить за лицензирование скважин и колодцев на личных участках не надо (лицензия не нужна, если добыча воды до 100 куб. в сутки, а это очень много). Рубить или нет деревья на своём участке, тоже решает собственник. Есть исключения по растениям из Красной книги, но таковых у обычных садоводов почти не встретишь». Другое дело, если дерево растёт за пределами участка, пусть даже в метре от него.
Пилить его или нет, должен решать собственник, муниципалитет, СНТ или др.
Как раз сейчас народ собирает подписи в поддержку жителя Выксы Нижегородской обл., 48-летнего Сергея Кузнецова. Рядом с его участком росла старая липа, которая могла упасть на дом. В июле 2018 г. он её срубил, а соседи засняли процесс на видео и написали жалобу. Теперь в отношении ветерана боевых действий в Чечне возбуждено уголовное дело, ему грозит штраф от 500 тыс. до 1,5 млн руб. или лишение свободы сроком до 4 лет.