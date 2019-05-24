Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад

«Снегопад накрыл столицу Ямала. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточное патрулирование города выехали многофункциональные комбинированные машины», — сообщает муниципалитет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Отмечается, что последствия снегопада на улицах города устраняют 14 единиц спецтехники.
«В первую очередь дорожники расчищают проезд по маршрутам движения общественного транспорта, остановочные комплексы и тротуары. Уборкой снега во дворах занимаются управляющие компании или ТСЖ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Салехарда.
Согласно данным
Синоптики, по данным местных властей, ждут в пятницу мокрый снег с дождем, сильный ветер и температуру воздуха на отметке около нуля градусов.
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