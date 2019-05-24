Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава ДНР принял важное решение о границе с Россией
Ремонт дорог по-русски: в ход идут ковры (фото)
Чтобы выжить, фермер отрезал себе ногу карманным ножом
Бузова и другие, которые совершают ошибки в отношениях
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Капризов об отношениях с Загитовой
Кучма обратился напрямую к Зеленскому
За что сестры Хачатурян зарезали отца на самом деле
Изнасиловал и уволился: скандал с экс-министром
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
Бузова и другие, которые совершают ошибки в отношениях
В сети решили, что похудевшая Меньшова выглядит на 20 лет моложе
Алла Пугачева устроила детям пикник на природе
Григорий Сергеев (Лиза Алерт): «Родители экономят себя на разговорах с детьми»
На окраине Москвы тоже неплохо: фото роскошной квартиры в Бутово
Как выглядит тот самый Урюпинск?
Фоторепортажи
10Обострение ситуации в Каракасе
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
12:56 (мск), источник: РИА Новости

Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая — РИА Новости. Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.

«Снегопад накрыл столицу Ямала. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточное патрулирование города выехали многофункциональные комбинированные машины», — сообщает муниципалитет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что последствия снегопада на улицах города устраняют 14 единиц спецтехники.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В первую очередь дорожники расчищают проезд по маршрутам движения общественного транспорта, остановочные комплексы и тротуары. Уборкой снега во дворах занимаются управляющие компании или ТСЖ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Салехарда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта «Рощино», вылет совмещенного рейса авиакомпаний S7 и «Ямал» в Салехард задерживается на четыре часа. Кроме того, не работает паромная переправа, связывающая столицу региона с ближайшим городом — Лабытнанги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Синоптики, по данным местных властей, ждут в пятницу мокрый снег с дождем, сильный ветер и температуру воздуха на отметке около нуля градусов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также: В Норильске выпал снег

 Тереза Мэй объявила о своей отставке
Самое опасное оружие России на мировом рынке. Нет, это не С-400
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
Юбилейный iPhone X подешевел почти в два раза Первый смартфон Apple без кнопки Home и с фирменным вырезом.
Кино
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино Роль дочери актрисы досталась наследнице режиссера фильма «Текст» Клима Шипенко
Авто
Штраф за превышение скорости хотят сделать «плюс 3 км/ч» В течение нескольких месяцев в автомобильном сообществе идет бурное обсуждение новой инициативы властей по снижению нештрафуемого порога с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч
Недвижимость
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
В России подешевели дачи
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Дети
Алла Пугачева устроила детям пикник на природе Певица много времени уделяет Лизе и Гарри
Леди
В сети решили, что похудевшая Меньшова выглядит на 20 лет моложе Звезда восхитила своих поклонников.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»