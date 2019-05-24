Занятия во всех школах Воркуты отменены из-за метели
ТАСС, 24 мая. Занятия во всех 18 школах Воркуты (Республика Коми) отменены
ТАСС, 24 мая. Занятия во всех 18 школах Воркуты (Республика Коми) отменены
«Из-за сильной метели отменены занятия в школах города. Но на проведение единого госэкзамена, который сегодня проходит в девятых классах, это не сказывается. Занятия отменены во всех школах, это 18 школ», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сильная метель началась в Воркуте утром. «Для нас это не чрезвычайная ситуация. Погода пока без изменений до вечера», — уточнил Гурьев.
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