Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Армагеддон» в реальности: спасти Землю не получится
В Россию пришли снегопады: дороги и школы закрыты (фото)
Как гинекологи «кошмарят» россиянок
Киркоров с детьми посетил премьеру «Аладдина» в Москве
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
«Сеть»: Рыба, у которой хватка как у питбуля «В Черном море на людей нападает рыба, у которой хватка как у питбуля»
Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединились
В Чехии объяснили, почему Западе не любит Россию
Жванецкий не пришел на получение награды от Путина
Собчак о скандале с БДСМ-вечеринкой выпускников
Как гинекологи «кошмарят» россиянок
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Хайди Клум появилась на публике в откровенном комбинезоне
Марина Александрова устроила девичник в Праге
Алла Пугачева устроила детям пикник на природе
Глава «Лиза Алерт»: «Мы сделали факт пропажи ребенка событием»
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
В России подешевели дачи
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
10Нотр-Дам спустя месяц после пожара
16:05 (мск), источник: ТАСС

Занятия во всех школах Воркуты отменены из-за метели

ТАСС, 24 мая. Занятия во всех 18 школах Воркуты (Республика Коми) отменены из-за сильной метели. Однако это не повлияло на проведение основного государственного экзамена для выпускников девятых классов, сообщил ТАСС руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 50% 761 мм рт. ст. 7 м/с

«Из-за сильной метели отменены занятия в школах города. Но на проведение единого госэкзамена, который сегодня проходит в девятых классах, это не сказывается. Занятия отменены во всех школах, это 18 школ», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он добавил, что сильная метель началась в Воркуте утром. «Для нас это не чрезвычайная ситуация. Погода пока без изменений до вечера», — уточнил Гурьев.

По данным пресс-службы администрации Воркуты, накануне в школах города прошли последние звонки.

Читайте также

 Плохой знак: российские закупки золота беспокоят Запад
"Это первый фильм, который буквально кидает дерьмо зрителю в лицо"
Здоровье
Французу сделали эвтаназию против воли его родителей Пациент находится в коме больше 10 лет.
Hi-Tech
В России появились телевизоры по невероятной цене Что такое QLED, как работают квантовые точки, сколько стоит 98-дюймовый телевизор?
Кино
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино Роль дочери актрисы досталась наследнице режиссера фильма «Текст» Клима Шипенко
Авто
Штраф за превышение скорости хотят сделать «плюс 3 км/ч» В течение нескольких месяцев в автомобильном сообществе идет бурное обсуждение новой инициативы властей по снижению нештрафуемого порога с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч
Недвижимость
Как выглядит самая дорогая квартира в Выхино: фото
Что за базар? Как сейчас живут вещевые рынки
Российский депутат задекларировал 29 квартир и газопровод
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Популярные темы на «Детях»
Хочу всех бросить 384
Поэтический конкурс № 11 (Баллада). Поздравлялка. 289
На вкус и цвет.. как говорится 267
Поезд в Анапу. Еду с детьми, помогите выбрать. 216
Леди
В сети решили, что похудевшая Меньшова выглядит на 20 лет моложе Звезда восхитила своих поклонников.
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»