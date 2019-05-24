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15:58 (мск), источник: Погода Mail.ru

В африканской деревушке появилась солнечная электростанция

Теперь здесь есть освещение и постоянный доступ к воде.

Небольшая африканская деревушка стала одним из первых мест в Того, где появилась солнечная электростанция. Ее построили британская и французская компании в рамках европейского проекта по обеспечению электроэнергией жителей западной Африки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители «солнечной» деревни уже ощутили все преимущества электростанции: теперь у них есть постоянное освещение на улицах и дома. Но, главное, им больше не нужно проходить по десять километров за водой к ближайшему колодцу — в деревне заработал электрический водяной насос.

Сообщается, что в ближайшие пару месяцев жители деревни смогут пользоваться электричеством бесплатно, а потом для них установят обычные тарифы.

Екатерина Гура

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