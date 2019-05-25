Народные приметы на 25 мая: если красное небо
По рассвету и закату в этот день можно спрогнозировать погоду на летние месяцы.
По рассвету и закату в этот день можно спрогнозировать погоду на летние месяцы.
25 мая еще называли рябиновкой, потому что в этот день во многих регионах России зацветала рябина. Если весна была теплой, в этот день на реках и прудах появлялись первые цветы белых кувшинок.
Соловей пел всю ночь — будет хорошая погода, подметили наши предки.
Если на заре небо было красным, лето будет сухое, пожарное. Теплое солнечное утро тоже означает сухое лето. А пасмурный рассвет говорит, что лето будет дождливое.
Если 25 мая желтые листки акации раскрываются и выделяют много нектара — быть дождю. Вечером синие облака — к перемене погоды.
Читайте также