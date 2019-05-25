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11:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 25 мая: если красное небо

По рассвету и закату в этот день можно спрогнозировать погоду на летние месяцы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 60% 763 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Reuters

25 мая еще называли рябиновкой, потому что в этот день во многих регионах России зацветала рябина. Если весна была теплой, в этот день на реках и прудах появлялись первые цветы белых кувшинок.

Соловей пел всю ночь — будет хорошая погода, подметили наши предки.

Если на заре небо было красным, лето будет сухое, пожарное. Теплое солнечное утро тоже означает сухое лето. А пасмурный рассвет говорит, что лето будет дождливое.

Если 25 мая желтые листки акации раскрываются и выделяют много нектара — быть дождю. Вечером синие облака — к перемене погоды.

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