К Земле приблизится двойной астероид
Заметить его в телескоп смогут даже
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Заметить его в телескоп смогут даже
Вечером 25 мая мимо Земли пролетит достаточно большой астероид (66391) 1999 KW4.
(66391) 1999 KW4 — это околоземный двойной астероид группы Атонов. Он относится к потенциально опасным объектам и может сближаться с Землей, Венерой и Меркурием.
Астероид состоит из основного тела размером 1,3 км и спутника размером около 360 м. Спутник делает полный виток вокруг основного тела за 16 часов.
Астероид был открыт в 1999 году и с тех пор сближался с Землей четыре раза. Через 17 лет, 25 мая 2036 года, камни приблизятся к Земле на рекордно близкое для себя расстояние в 2,3 млн км.
Анна Лысенко
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