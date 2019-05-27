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10:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ярко-зеленое озеро в Мельбурне начало светиться

Обнаружена утечка красителя на местном предприятии.

Вода в небольшом озере на востоке Мельбурна стала ярко-зеленой.

Сперва на это не обратили внимания, посчитав, что всему виной водоросли, но когда вода начала светиться, стало понятно, что дело в химическом загрязнении.

Как показало расследование, жидкий краситель флуоресцеин с завода Pebble Mix просочился в ливневую канализацию. Управление по охране окружающей среды Виктории оштрафовало предприятие на 8060 долларов США.

Краситель флуоресцеин

Флуоресцеин — краситель, который часто используют сантехники для слежения за дренажными системами. Совсем небольшое его количество может быстро распространиться и окрасить большой объем воды.

Специалисты пока не готовы сказать, нанес ли флуоресцеин вред окружающей среде.

Анна Лысенко

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