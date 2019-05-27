Краситель Флуоресцеин pic.twitter.com/umEiSNTmKq— Гений креатива (@genius_creativ) 1 июня 2018 г.
Ярко-зеленое озеро в Мельбурне начало светиться
Обнаружена утечка красителя на местном предприятии.
Обнаружена утечка красителя на местном предприятии.
Вода в небольшом озере на востоке Мельбурна стала
Сперва на это не обратили внимания, посчитав, что всему виной водоросли, но когда вода начала светиться, стало понятно, что дело в химическом загрязнении.
Как показало расследование, жидкий краситель флуоресцеин с завода Pebble Mix просочился в ливневую канализацию. Управление по охране окружающей среды Виктории оштрафовало предприятие на 8060 долларов США.
Флуоресцеин — краситель, который часто используют сантехники для слежения за дренажными системами. Совсем небольшое его количество может быстро распространиться и окрасить большой объем воды.
Специалисты пока не готовы сказать, нанес ли флуоресцеин вред окружающей среде.
Анна Лысенко
Читайте также