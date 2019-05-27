«Охотники за торнадо» сняли пугающий смерч в Техасе
Непогода превратила день в ночь.
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Непогода превратила день в ночь.
Джордан Каррутерс из группы Manitoba Storm Chasers опубликовал в соцсетях пугающий ролик, снятый в конце мая недалеко от города Фоллетт в американском штате Техас.
Начавшаяся там гроза за считанные минуты превратилась в апокалиптическую бурю с несколькими смерчами. Трудно поверить, что видео было снято в светлое время суток: черные тучи моментально превратили день в ночь.
Екатерина Гура