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17:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

Стрим с пластиковой бутылкой будет длиться 450 лет (видео)

Столько времени ей понадобиться, чтобы разложиться.

Всемирный фонд дикой природы запустил стрим против загрязнения природы пластиком.

В центре кадра разместили пустую пластиковую бутылку. Чтобы она разложилась, понадобится минимум 450 лет. В фонде планируют, что именно столько будет длиться видеотрансляция.

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Необычная инициатива — способ повлиять на мировые правительства с целью остановить пластиковое загрязнение Земли. На сайте трансляции всем пользователям предлагают подписать соответствующую петицию. Идею одобрили уже почти 500 тысяч человек.

По приблизительным подсчетам, на планете скопилось около девяти миллиардов тонн пластмассы. Шесть миллиардов из них — отходы. 10% всего пластикового мусора попадает в мировой океан.

С 2021 года Евросоюз ввел запрет на пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования.

Анна Лысенко

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