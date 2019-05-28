Долгосрочный прогноз погоды на июнь 2019 г
В Москве и Подмосковье предполагаемая средняя температура месяца +18…+19 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 90−100 мм, что на 20% больше обычного.
В Москве и Подмосковье предполагаемая средняя температура месяца +18…+19 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 90−100 мм, что на 20% больше обычного.
В Северном федеральном округе ожидаемая средняя температура июня +9…+16 °С, что в пределах нормы, местами может быть на градус выше обычной. Предполагаемое количество осадков 50−120 мм, что больше средних многолетних значений, а в Вологодской области осадков ожидается несколько меньше обычного.
В начале месяца пройдут кратковременные дожди, температура днем +16…+21 градус, в Вологодской области теплее, днем +19…+24 °С. К середине первой декады облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, днем +9…+14 °С, в Вологодской области теплее на 2−4 градуса. В начале второй десятидневки ожидается неустойчивая умеренно теплая погода с кратковременными дождями, местами прогремят грозы, температура днем +18…+23 градуса, в Вологодской области до +26 °С, а в Мурманской области прохладнее, днем лишь +13…+18 °С.
К середине месяца предполагается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, дневная температура +12…+17 градусов, в Мурманской области заметно прохладнее — днем +8…+13 °С. В конце второй декады без существенных осадков, температура днем +15…+20 градусов, в Мурманской области вероятны дожди, днем +12…+17 °С, К середине третьей десятидневки предполагается жаркая и сухая погода, днем +25…+30 °С, в Мурманской области прохладнее на 2−4 градуса. Завершится июнь теплой погодой, температура днем +23…+28 °С, в Мурманской области прохладнее — не выше +14…+19 °С, в Вологодской области воздух прогреется до +24…+29 градусов, местами вероятны кратковременные грозовые дожди.
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В начале месяца местами пройдут кратковременные грозовые дожди: температура днем +23…+28 °С. К середине первой декады ожидается сухая и теплая погода, днем максимальная температура +24…+29 °С. В конце первой десятидневки пройдут локальные грозовые дожди и станет прохладнее, дневная температура +19…+24 °С.
К началу второй декады установится сухая и жаркая погода, дневная температура +26…+31 °С. В середине месяца не исключены кратковременные грозовые дожди, днем максимальная температура +25…+30 градусов. К концу второй декады пройдут дожди и повеет прохладой, дневная температура +16…+21 °С. Неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями ожидается в начале третьей десятидневки, дневная температура +20…+25 °С. Завершится первый летний месяц жаркой и сухой погодой, днем максимальная температура +27…+32 градуса.
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В первые дни месяца без существенных осадков, дневная температура +24…+29 °С. К концу первой десятидневки пройдут грозовые дожди и станет заметно прохладнее, дневная температура +15…+20 градусов.
К середине месяца вновь установится сухая и жаркая погода, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. В конце второй декады не исключены грозовые дожди, днем максимальная температура +22…+27 °С. К середине третьей десятидневки сухо и жарко, температура днем +28…+33 градуса. Завершится июнь жаркой погодой с локальными грозовыми ливнями, температура днем +25…+30 °С, местами до +34 °С.
Экстремально сухим и теплым выдался первый летний месяц в Самаре в 1981 году. За весь месяц выпало лишь 1 мм. осадков. Необычно холодным и дождливым был июнь 2003 года. За весь месяц столбик термометра ни разу не поднялся выше +25 градусов. Прошлогодний июнь выдался сухим и прохладным. В начале месяца местами наблюдались слабые заморозки. Жаркая и сухая погода с максимальной температурой выше +30 градусов установилась только в последних числах июня.
На Нижней Волге ожидаемая средняя температура месяца +22…+24 °С, что градус выше нормы. Предполагаемое количество осадков 10−60 мм, что несколько больше обычного, в Волгоградской и Астраханской областях не исключен дефицит влаги.
В начале месяца ожидается сухая и жаркая погода, температура днем +26…+31 °С, в Астраханской области до +33 градусов К концу первой десятидневки местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем +20…+25 °С, в Астраханской области до +27 °С.
К середине месяца вновь сухо и жарко, температура днем +27…+32 градуса, в Астраханской области до +35 °С. В конце второй декады не исключены грозовые дожди и ослабление жары до +23…+28 градусов. Ближе к концу месяца без существенных осадков и жара усилится: днем максимальная температура +28…+33 °С, в Астраханской области до +36 градусов.
На юге ЕТР предполагаемая средняя температура июня +22…+23 °С, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 50−60 мм, что близко к обычному.
В начале месяца без осадков, температура днем +24…+29 °С.. К середине первой декады ожидается сухая и жаркая погода, днем воздух прогреется до +28…+33 °С. В конце первой десятидневки местами кратковременные грозовые дожди, станет прохладнее, днем +21…+26 градусов.
К середине месяца ожидается жаркая и сухая погода, днем максимальная температура +26…+31 градус. В конце второй десятидневки не исключены грозовые дожди при температуре +20…+25 °С. К середине третьей десятидневки ожидается жаркая погода, днем воздух раскалится до +30…+35 градусов. В конце месяца пройдут локальные грозовые дожди и жара ослабеет до +27…+32 °С.
В Крыму предполагаемая средняя температура июня +20…+21 °С, что на градус выше нормы. Ожидаемое количество осадков 40−50 мм, что несколько меньше обычного.
В начале месяца местами кратковременные дожди с грозами, температура днем +23…+28 °С. К середине первой декады ожидается сухая и жаркая погода, днем максимальная температура +27…+32 °С. В конце первой десятидневки ожидаются локальные кратковременные грозовые дожди, днем +20…+25 градусов.
В середине месяца без осадков, днем воздух прогреется до +25…+30 °С.
В конце второй десятидневки пройдут ливневые дожди с грозами и повет прохладой, температура днем +18…+23 °С. К середине третьей декады вновь сухо и жарко, днем максимальная температура +28…+33 градуса. В последних числах месяца местами кратковременные грозовые дожди и жара немного спадет: дневная температура +26…+31 °С.
Теплым и сухим выдался июнь 2009 года. 25 числа в Симферополе установлен месячный рекорд жары +37,7 градуса. Спустя 3 года июньская засуха возвращается. Средняя месячная температура в Симферополе достигла +22,6 градуса, что на 3,1 градуса выше нормы, что также стало рекордом по продолжительности жаркой и сухой погоды. Прошлогодний первый летний месяц был аномально теплым и сухим. 28 июня воздух раскалился до +37,6 градуса, что стало суточным рекордом и всего лишь 0,1 градуса не хватило до месячного рекорда 2009 года.
На Урале ожидаемая среднемесячная температура +18…+22 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 25−50 мм, что несколько меньше средних многолетних значений.
В первой декаде ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами с грозами и колебаниями температуры днем от +23…+28 °С до +12…+17 °С, на Южном Урале теплее на 3−5 градусов. К началу второй декады без существенных осадков и умеренно тепло, днем +20…+25 градусов.
В середине месяца местами пройдут кратковременные грозовые дожди, пройдут кратковременные дожди, температура днем +18…+23 °С, на Южном Урале до +27 °С.
К концу второй декады без осадков, днем +25…+30 °С, на юге воздух прогреется до +35 градусов. К середине третьей десятидневки пройдут ливневые дожди, прогремят грозы, температура днем +19…+24 °С, на юге до +28 градусов. В конце месяца без осадков, днем максимальная температура +22…+27 °С, на Южном Урале до +32 градусов.
На юге Западной Сибири предполагаемая средняя температура месяца +18…+19 °С, что несколько теплее обычного. Ожидаемое количество осадков 30−45 мм, что меньше обычного.
В начале месяца прохладная погода с небольшими дождями, преобладающая температура днем +13…+18 градусов. К концу первой декады без осадков и станет теплее: днем +19…+24 °С.
К середине июня без существенных осадков, днем максимальная температура +23…+28 °С, на Алтае воздух прогреется до +30 градусов. В конце второй декады установится сухая и жаркая погода, днем +26…+31 °С, на Алтае до +34 °С. К середине третьей десятидневки без существенных осадков, жара ослабеет на 2−3 градуса. Завершится июнь прохладной погодой с локальными грозовыми дождями, днем +18…+23 °С.
На юге Восточной Сибири ожидаемая среднемесячная температура +17…+18 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Предполагаемое количество осадков 30−50 мм, что меньше обычного.
В начале июня сухо, максимальная температура днем +21…+26 °С, в Иркутской области до +28 градусов. К середине первой декады пройдут грозовые дожди, днем +18…+23 градуса. В конце первой десятидневки местами кратковременный дождь, возможна гроза, дневная температура +20…+25 °С, в Иркутской области до +27 °С.
К середине месяца без осадков, днем воздух прогреется до +24…+29 °С. Жаркая погода с дневной температурой +27…+32 градуса ожидается в конце второй десятидневки, местами не исключены кратковременные грозовые дожди. В первой половине третьей декады ожидается умеренно теплая погода с кратковременными грозовыми дождями, преобладающая дневная температура +22…+27 градусов. Завершится месяц прохладной погодой, местами кратковременные дожди, днем максимальная температура +17…+22 °С.
На юге Дальневосточного региона предполагаемая средняя температура июня +13…+18 °С, что несколько прохладнее обычного. Предполагаемое количество осадков 100−125 мм, что больше обычного, в Приморском крае в пределах нормы.
В начале месяца переменная облачность, без осадков, температура днем +17…+22 °С, местами воздух прогреется до +28 градусов. К концу первой декады кратковременные дожди, местами грозы, днем максимальная температура +14…+19 °С, в Хабаровском крае до +23 °С.
В середине месяца ожидается прохладная погода, временами пройдут дожди, дневная температура +11…+16 градусов, в Хабаровском крае кратковременные дожди, днем +17…+22 °С. К концу второй декады без существенных осадков, максимальная температура днем +20…+25 °С, местами до +27 градусов.
В первой половине третьей декады ожидается теплая погода с локальными кратковременными грозовыми дождями, днем +21…+26 °С, в Хабаровском крае в отдельные дни не исключена 30-ти градусная жара. Завершится июнь неустойчивой прохладной погодой, пройдут дожди, местами грозы с порывистым ветром, дневная температура +13…+18 градусов, в Хабаровском крае теплее на 2−3 градуса.
В Калининградской области (Калининград) ожидаемая средняя температура +15…+16 градусов, что в пределах выше нормы. Предполагаемое количество осадков 95−105 мм, что на 20−30% больше обычного.
В начале месяца без существенных осадков, днем максимальная температура +20…+25 градусов. К середине первой десятидневки пройдут кратковременные дожди и станет прохладнее, днем +15…+20 °С. В конце первой декады без существенных осадков, днем воздух прогреется до 24−29 градусов тепла. К началу второй декады пройдут кратковременные дожди и грозы, днем +21…+26 °С.
В середине месяца ожидается преобладание облачной погоды, временами дожди, днем максимальная температура +12…+17 градусов. К концу второй декады кратковременные дожди, днем +18…+23 °С. В начале третьей десятидневки без существенных осадков, днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. Завершится июнь неустойчивой погодой с кратковременными дождями, дневная температура +16…+21 °С.
Экстремально влажным наблюдался июнь 1981 года. За месяц выпало 157 мм. или более 2-х месячных норм. Настоящий водопад с небес случился 20 июня, когда за сутки выпало 52 мм.
Рекорд июньской жары принадлежит 1968 году, 19-го числа воздух прогрелся до +33,5 градуса. Прошлогодний месяц был теплым и сухим, лишь в третьей декаде прошли кратковременные дожди и повеяло прохладой.
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В начале июня местами кратковременный дождь, температура днем +14…+19 °С. К середине первой декады сохранится прохладная погода, без существенных осадков, днем максимальная температура +13…+18 градусов. В конце первой десятидневки не исключены кратковременные дожди и станет теплее, днем +17…+22 °С. К началу второй местами кратковременный дождь, возможна гроза и тепло, воздух днем прогреется до +21…+26 °С.
В середине месяца облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди и прохладно, дневная температура +14…+19 °С. К концу второй декады без существенных осадков, днем максимальная температура +19…+24 °С. К середине третьей десятидневки ожидается сухая и жаркая погода, температура днем +25…+30 °С. Завершится июнь умеренно теплой погодой, не исключены кратковременные грозовые дожди, максимальная температура днем +20…+25 °С.
Рекорд июньской жары принадлежит 1998 года, 15-го числа воздух прогрелся до +34,6 градуса. Прошлогодний июнь был по средней температуре был близок к норме, осадков выпало меньше обычного. В первой декаде преобладала прохладная погода, дневная температура колебалась около +15 градусов. Самые теплые дни пришлись на середину июня, когда воздух прогревался до +27 градусов. Завершился месяц опять таки прохладной погодой.
В Москве и Подмосковье предполагаемая средняя температура месяца +18…+19 °С, что на 1−2 градуса выше нормы. Ожидаемое количество осадков 90−100 мм, что на 20% больше обычного.
В начале июня переменная облачность, местами кратковременный дождь, дневная температура +18…+23 °С. К середине первой декады без существенных осадков, днем +20…+25 °С. В конце первой десятидневки местами кратковременные дожди, максимальная температура +17…+22 градуса. К началу второй декады ожидается теплая и сухая погода, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов.
В середине месяца вероятны локальные грозовые дожди, днем максимальная температура +22…+27 °С. К концу второй декады облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, днем +14…+19 °С. В середине третьей декады ожидается жаркая и сухая погода, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. Завершится июнь неустойчивой погодой с кратковременными грозовыми дождями, днем максимальная температура +24…+29 °С.
Рекордно теплым и сухим выдался июнь 1999 года. Средняя месячная температура достигла +21,4 градуса, что почти на 5 градусов выше обычной. Осадков выпало всего лишь 10 мм. или 12% от нормы. Большую часть месяца дирижером погоды был устойчивый блокирующий антициклон. Первый летний месяц 2003 года наоборот выдался аномально холодным, более чем на 4 градуса холоднее обычного. За весь месяц ни разу столбик термометра не поднялся выше +25 градусов. Прохладным и влажным был и июнь 2017 года. Прошлогодний месяц не порадовал в первой декаде, температура не добирала до нормы 5−6 градусов, днем было лишь +13…+16 градусов, периодически шли дожди. И лишь во второй половине месяца лето утвердилось, 30 числа воздух прогрелся выше +30 градусов, местами прошли кратковременные грозовые дожди.