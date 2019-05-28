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12:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

В небе над США сфотографировали огненную радугу

Это редкий оптический эффект.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 83% 757 мм рт. ст. 5 м/с

Редкое явление, известное как огненная радуга, сфотографировали очевидцы в небе над городом Авалон в американском штате Нью-Джерси.

Радужное облако показалось над пляжем и удивило отдыхающих. Многие из них никогда не видели ничего подобного.

«Никогда не видел такую радугу. Что это?» — написал разместивший в соцсетях фотографию Пакки Маккормик.

Огненная радуга, или округло-горизонтальная дуга — это один из видов гало. Редкий оптический эффект в атмосфере появляется на фоне высоких перистых облаков и похож на горизонтальную радугу.

Феномен проявляется только при определённых условиях. Солнце должно находиться выше 58 градусов над горизонтом, поэтому огненную радугу чаще замечают ближе к экватору. Нужны также перистые облака, а плоские шестиугольные кристаллы льда в них должны располагаться горизонтально.

В ответ на вопрос Маккормика пользователи соцсетей стали делиться своими снимками огненных радуг.

Анна Лысенко

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