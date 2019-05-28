I’ve never seen a rainbow like this. What is it? pic.twitter.com/ND3jxhFnGs— Packy McCormick (@packyM) 26 мая 2019 г.
В небе над США сфотографировали огненную радугу
Это редкий оптический эффект.
Это редкий оптический эффект.
Редкое явление, известное как огненная радуга, сфотографировали очевидцы в небе над городом Авалон в американском штате
Радужное облако показалось над пляжем и удивило отдыхающих. Многие из них никогда не видели ничего подобного.
«Никогда не видел такую радугу. Что это?» — написал разместивший в соцсетях фотографию Пакки Маккормик.
Огненная радуга, или
Феномен проявляется только при определённых условиях. Солнце должно находиться выше 58 градусов над горизонтом, поэтому огненную радугу чаще замечают ближе к экватору. Нужны также перистые облака, а плоские шестиугольные кристаллы льда в них должны располагаться горизонтально.
В ответ на вопрос Маккормика пользователи соцсетей стали делиться своими снимками огненных радуг.
Анна Лысенко
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