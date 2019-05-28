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12:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 28 мая: наступает лето

Плохая погода отступает.

Источник: @dakotaroosphotography

28 мая христиане почитают Преподобного Пахомия Великого — основателя египетского монашества. В народе этот день получил название Пахом Теплый из-за того, что к этому времени уже окончательно устанавливается тепло.

Считалось, что, если 28 мая было жарко и солнечно, то так будет и на протяжении всего лета.

Но даже если на Пахома шел дождь и дул восточный ветер, это не было поводом для огорчений: непогода не должна была задержаться надолго, особенно, если после дождя в небе появилась радуга.

А вот если на восходе солнце было ярко-красного цвета, это сулило засушливое лето и пожары.

Екатерина Гура

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