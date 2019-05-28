Погодные приметы на 28 мая: наступает лето
Плохая погода отступает.
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Плохая погода отступает.
28 мая христиане почитают Преподобного Пахомия Великого — основателя египетского монашества. В народе этот день получил название Пахом Теплый
Но даже если на Пахома шел дождь и дул восточный ветер, это не было поводом для огорчений: непогода не должна была задержаться надолго, особенно, если после дождя в небе появилась радуга.
А вот если на восходе солнце было
Екатерина Гура