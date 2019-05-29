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12:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 29 мая: ищем рябину и лягушек

Можно узнать, какими будут лето и зима.

В народном календаре 29 мая — праздник Федора Житника. Считалось, что в этот день нужно заканчивать сеять яровые культуры в полях, а к столу подавать разные каши.

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Чтобы определить погоду на ближайшие дни и месяцы, нужно было внимательно присматриваться к птицам, животным и деревьям. Так, если к 29 мая зацвела рябина, то скоро должна установиться жаркая погода, но, если цветов на ней очень много, значит, будущая зима будет холодной. Если на Федора Житника шел дождь, а в водоемах было слышно кваканье лягушек, то погода скоро наладится. Но, если после дождя бабочки остались в укрытиях, то ненастье продлится до конца дня.

Лето обещало быть жарким, если к 29 мая на озерах появились кувшинки. Такой же прогноз можно было сделать по ласточкам, вьющим в этот день гнезда.

Екатерина Гура

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