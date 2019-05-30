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10:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

В NASA показали посадочную площадку на Марсе (фото)

Марсоход приземлится там в 2021 году.

Источник: NASA/JPL-Caltech/ASU

В NASA показали будущее место приземления марсохода, который отправят на Красную планету в рамках миссии «Марс-2020».

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Планируется, что в феврале 2021 года аппарат сядет в ударном кратере Езеро, в котором в древности существовала система озер. Снимок кратера был сделан с орбиты Марса автоматической межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

Езеро находится на краю равнины Исиды. Здесь можно увидеть дельту пересохших марсианских рек. Они втекали в большое озеро, а вытекающие потоки создали каньон.

В кратере и вокруг него были обнаружены глинистые минералы. Вычисления показали, что здесь содержится до километра отложений, принесенных древними реками.

Геологи надеются исследовать области, где когда-то присутствовала вода, взять образцы и даже доставить их на Землю в рамках последующих миссий. В этих образцах могут находиться следы древней жизни.

Анна Лысенко

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