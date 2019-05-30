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11:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 30 мая: какой день — такое и лето

Прогноз определяли по ветру и луне.

Источник: РИА "Новости"

30 мая православные христиане чтят память святой Евдокии, а также святого Андроника (Ондрона), которому наши предки молились с просьбой об избавлении от засухи и чрезмерной жары.

Считалось, что, какая погода стоит на улице в этот день, такой она будет и все оставшееся лето.

Существовало еще несколько погодных примет. К примеру, если на Евдокию приходилось новолуние, это предвещало затяжные летние дожди, а если в этот день дул северный ветер, то летом ждали частых гроз.

Екатерина Гура

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