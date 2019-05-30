Погодные приметы на 30 мая: какой день — такое и лето
Прогноз определяли по ветру и луне.
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Прогноз определяли по ветру и луне.
30 мая православные христиане чтят память святой Евдокии, а также святого Андроника (Ондрона), которому наши предки молились с просьбой об избавлении от засухи и чрезмерной жары.
Существовало еще несколько погодных примет. К примеру, если на Евдокию приходилось новолуние, это предвещало затяжные летние дожди, а если в этот день дул северный ветер, то летом ждали частых гроз.
Екатерина Гура
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