Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нас обманули»: в Киеве заговорили о катастрофе без России
Новый скандальный клип «Ленинграда»: что нарушила Алла Михеева
Стресс и алкоголь довели звезду «Игры престолов» до клиники
Безрукова, Пескова, Мороз на вечеринке в Москве
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: трешка в центре Москвы
Китайские таможенники будут проверять переписку на смартфонах россиян Об этом предупредило Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу. С туристами будут проводить собеседования
Красавица-учительница беременна от актера Сергея Астахова
Жасмин высказалась об общем сыне с Киркоровым
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина»
Собчак позвали на «Первый канал»
Сибирские ученые установили связь варикоза с интеллектом
7 опасных процедур красоты
Собчак и Богомолов вместе пришли на поэтический вечер
В сети обсуждают возмужавшего сына Романа Абрамовича
Дарья Мельникова устроила фотосессию с младшим сыном
Путин разрешил людям с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
В России могут ужесточить краткосрочную сдачу жилья
Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущева
Фоторепортажи
1030 лет назад прошел первый конкурс «Мисс СССР»
14Путь «Небесного хозяина» Акихито
15:51 (мск), источник: РИА Новости

Глобальное потепление начало убивать птиц у берегов Аляски, заявляют ученые

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Тупики, обитающие на островах в Беринговом море, начали массово гибнуть в последние годы из-за постоянного недостатка пищи, порожденного сдвигами в характере движения течений и другими последствиями изменения климата.

Источник: PLoS One

Об этом пишут экологи, опубликовавшие статью в журнале PLoS One.

«Это открытие — одно из самых успешных применений “гражданской науки” в реальном мире. Жители островов помогали нам собирать данные в режиме реального времени и раскрывали все сопутствующие факторы. Без их помощи этот эпизод массовой гибели птиц остался бы незамеченным для научного сообщества», — рассказывает Лорен Дивайн (Lauren Divine) из Центра по защите экосистем острова Святого Павла в Сент-Поле (США).

Новость
В Гренландии сфотографировали разноцветный снег

Арктика, наряду с горными ледниками, остается одним из самых уязвимых регионов мира для глобального потепления, где среднегодовые температуры уже выросли за последние годы на 6−7 градусов. Таяние ее льдов, как сегодня считают ученые, приведет в будущем к серьезным изменениям в круговороте течений и к необратимым изменениям в работе всего климата Земли в целом.

Главное последствие этого процесса — смещение климатических поясов и связанных с ними флоры и фауны, и изменения во времени наступления весны и других сезонов года. Недавно климатологи выяснили, что в российской и канадской Арктике весна начала наступать на 2−3 недели раньше нормы, а темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников фактически удвоились.

Первыми жертвами этих процессов, как предположили ученые из МГУ прошлой осенью, могут стать птицы, живущие за полярным кругом.

Экологи обнаружили, что глобальное потепление заставляет хищников в два раза чаще красть их яйца и разорять их колонии, что в будущем приведет к резкому сокращению в их численности.

Новость
Миллион под угрозой: ученые предупредили о массовом вымирании

Дивайн и ее коллеги нашли первые подтверждения подобного прогноза, расследуя необычный случай, о котором им рассказали жители острова Святого Павла осенью 2016 года. Прогуливаясь по побережью, они заметили огромное число тушек различных чистиковых птиц — тупиков, топорков, кайр и других арктических пернатых.

В общей сложности, ученые насчитали три сотни тел птиц, погибших практически в одно и то же время не в результате атак хищников или ударов штормов, а по предположительно естественным причинам. Подобный уровень падежа птиц превышал нормальные значения в несколько десятков раз.

Учитывая типичную плотность «птичьего населения» на острове Святого Павла и всех островах Прибылова в целом, общее число погибших пернатых приближалось к отметке в десять тысяч особей.

Это, как отмечают ученые, говорит о том, что примерно треть или даже почти все тупики, живущие на этом архипелаге, погибли осенью 2016 года.

Изучив состояние их тел, ученые не нашли следов птичьего гриппа и других инфекций, а также домоевой кислоты, токсина водорослей, способных быстро уничтожить большое число пернатых. При этом они обнаружили, что почти все особи были крайне истощены физически. Это говорит о том, что тупики и их родичи просто умерли от голода.

Новость
Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли побила рекорд

В пользу этого также говорит необычно короткая длина их перьев, указывающая на то, что птицы не успели нормально полинять из-за недостатка нутриентов. Это могло лишить их способности быстро летать и эффективно добывать пищу в море.

Проанализировав характер движения течений и ветров, ученые пришли к выводу, что большая часть тушек тупиков попала на берега острова Святого Павла из северных регионов Берингова моря. Это говорит о том, что массовая гибель пернатых затронула не только чистиковых птиц с самих островов Прибылова, но другие арктические острова.

Что погубило птиц? Ученые пришли к выводу, что причиной этого послужили те сдвиги в работе экосистем, которые были порождены глобальным потеплением в последние годы.

В их число входят перемены в характере миграций рыб и роста планктона, которыми питаются кайры, топорки и прочие арктические пернатые, а также усилившиеся зимние ветра, мешающие им летать.
Новость
В Антарктиде погибли тысячи детенышей императорских пингвинов

Аномально сильный прогрев вод Берингова моря в последние четыре года, по словам Дивайн, привел к тому, что «кормовая база» птиц сдвинулась на север. Там расположены более холодные воды, где планктон может активно размножаться, а рыба — питаться им. В пользу этого говорит то, что массовая гибель птиц не затронула соседний остров Святого Георгия, расположенный чуть южнее, но при этом омываемый холодными течениями.

Если лето будет столь же теплым и в последующие сезоны, экологи ожидают, что численность арктических пернатых резко сократится на территории всего региона в целом. Это приведет к еще более масштабным перестановкам в экосистемам и непредсказуемым последствиям, заключают ученые.

 «Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию
Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет
Здоровье
Ученые рассказали, чем вреден бутерброд с сыром Пищевая добавка в мучном и сыре может спровоцировать ожирение и диабет.
Hi-Tech
Настоящий постапокалипсис: что сейчас происходит вокруг Кольской сверхглубокой скважины Грустно смотреть.
Кино
Героем нового сезона «Холостяка» станет «настоящий мужчина» Стартовал кастинг участниц реалити-шоу
Авто
Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая (фото) Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta
Недвижимость
Раскрыта причина слишком частых ремонтов в домах россиян
В Москве помыли одно из самых высоких зданий. Как это было: фото
В России подешевели дачи
Раскрыта связь между чистотой жилья и успехами в личной жизни
Популярные темы на «Детях»
Муж настаивает на ДНК экспертизе ребенка-подростка 749
Зачем эти драконовские меры на ЕГЭ 508
Я люблю свой город! 249
И снова о ЕГЭ. 195
Леди
Звезды за и против диет: кто выглядит лучше Говорят, что женщины, постоянно проверяющие на себе диеты, выглядят более изнуренными, чем те, которые не ограничивают себя в питании. Проверим?
Все о ремонте
Пентхаус на набережной в Санкт-Петербурге: фото квартиры за 220 млн
Как обновить интерьер ванной комнаты без капитального ремонта
Пять культовых предметов быта из 80-х
Скандинавский дом с множеством спальных мест: фото
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»