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17:13 (мск), источник: Аргументы и факты

В каких регионах России еще может выпасть снег?

​В то время как в центральной России установилась по-летнему жаркая погода, в некоторых частях страны ожидается снег с дождем.

Синоптики предупреждают, что 30 и 31 мая с северо-запада на юго-восток через Центральный округ будет перемещаться холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди и грозы, температура воздуха в центре России понизится.

По словам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, 95% территории России сейчас находится в зоне летних, даже аномально высоких температур. Однако в арктической зоне все еще есть снег.

На севере Ямала, в Западной Сибири, на Русском Севере по арктическому побережье гуляют фронты, которые несут осадки в смешанной фазе. Также полностью от снега не избавились на Таймыре и в северной части Красноярского края.
Евгений Тишковец
Ведущий специалист центра погоды ФОБОС

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в последний день весны ожидается мокрый снег в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края и на Охотском побережье Хабаровского края.

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Где еще в России случаются летние снегопады?

Несколько лет назад снег в июне выпадал в Иркутской и Челябинской областях, говорит ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. «Для нашего климата снег летом, например, на Таймыре или Чукотке — нормально. Редкий сезон обходится без региональных процессов, когда продолжительное время теплый воздух проникает далеко на север, а холодный — с севера далеко на юг», — рассказывает Макарова.

Также метеоролог обращает внимание, что в горах снег может выпасть и летом.

«Существует высотная поясность. Если от Новой Земли до Северного Кавказа климатические зоны сменяются постепенно, в горах это происходит гораздо быстрее. Температура по мере изменения высоты падает очень быстро. Если в регионе наступает прохладная погода, в горах может пойти снег», — поясняет эксперт Гидрометцентра.

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