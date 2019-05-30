В каких регионах России еще может выпасть снег?
В то время как в центральной России установилась
В то время как в центральной России установилась
Синоптики предупреждают, что 30 и 31 мая с
По словам ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, 95% территории России сейчас находится в зоне летних, даже аномально высоких температур. Однако в арктической зоне все еще есть снег.
На севере Ямала, в Западной Сибири, на Русском Севере по арктическому побережье гуляют фронты, которые несут осадки в смешанной фазе. Также полностью от снега не избавились на Таймыре и в северной части Красноярского края.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в последний день весны ожидается мокрый снег в Таймырском
Несколько лет назад снег в июне выпадал в Иркутской и Челябинской областях, говорит ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. «Для нашего климата снег летом, например, на Таймыре или Чукотке — нормально. Редкий сезон обходится без региональных процессов, когда продолжительное время теплый воздух проникает далеко на север, а холодный — с севера далеко на юг», — рассказывает Макарова.
«Существует высотная поясность. Если от Новой Земли до Северного Кавказа климатические зоны сменяются постепенно, в горах это происходит гораздо быстрее. Температура по мере изменения высоты падает очень быстро. Если в регионе наступает прохладная погода, в горах может пойти снег», — поясняет эксперт Гидрометцентра.
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