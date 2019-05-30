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17:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Фотограф снял пугающий торнадо, похожий на гигантский гриб

В ролик попали и разрушения, которые он нанес.

Вот уже несколько недель в США бушуют разрушительные торнадо. Один из таких в конце мая обрушился на небольшой сельский городок Линвуд в штате Канзас.

Пугающие кадры смерча снял 34-летний фотограф Майк Киллиан, который в это время путешествовал неподалеку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Увидев торнадо, Киллиан решил позже посетить место, где он бушевал. И снятые им кадры очень пугают: мощный вихрь буквально стер городок с лица земли, вырвав с корнем деревья, а дома разрушив до фундамента.

Екатерина Гура

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