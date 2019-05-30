Фотограф снял пугающий торнадо, похожий на гигантский гриб
В ролик попали и разрушения, которые он нанес.
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В ролик попали и разрушения, которые он нанес.
Вот уже несколько недель в США бушуют разрушительные торнадо. Один из таких в конце мая обрушился на небольшой сельский городок Линвуд в штате Канзас.
Пугающие кадры смерча снял 34-летний фотограф Майк Киллиан, который в это время путешествовал неподалеку.
Увидев торнадо, Киллиан решил позже посетить место, где он бушевал. И снятые им кадры очень пугают: мощный вихрь буквально стер городок с лица земли, вырвав с корнем деревья, а дома разрушив до фундамента.
Екатерина Гура
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