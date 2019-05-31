Погодные приметы на 31 мая: природа расскажет о лете
Наступают жаркие дни.
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Наступают жаркие дни.
31 мая православные христиане почитают память семерых святых дев и мученика Федота. В народе этот день называют Федотом Овсянником. Считалось, что Федот является помощником весны и с этого дня начинается жара.
Чтобы предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы, наши предки наблюдали за природой. Так, если кукушка долго и без остановки кукует, то наступает тепло как днем, так и ночью.
Если дуб распустил листья раньше ясеня, то лето ожидали засушливым. Смену погоды предвещали грозы. Солнце, которое садилось в дымку или густые облака в течение всего дня, говорили о том, что в ближайшие дни будут дожди.
Екатерина Гура
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