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12:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 31 мая: природа расскажет о лете

Наступают жаркие дни.

Источник: CC0/jplenio

31 мая православные христиане почитают память семерых святых дев и мученика Федота. В народе этот день называют Федотом Овсянником. Считалось, что Федот является помощником весны и с этого дня начинается жара.

Чтобы предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы, наши предки наблюдали за природой. Так, если кукушка долго и без остановки кукует, то наступает тепло как днем, так и ночью.

Если дуб распустил листья раньше ясеня, то лето ожидали засушливым. Смену погоды предвещали грозы. Солнце, которое садилось в дымку или густые облака в течение всего дня, говорили о том, что в ближайшие дни будут дожди.

Екатерина Гура

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