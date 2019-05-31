Captivating clouds rolled over Midland, Texas, Wednesday during a thunderstorm:Опубликовано AccuWeather Четверг, 30 мая 2019 г.
Крутящиеся грозовые облака показали в таймлапсе (видео)
Завораживающее зрелище.
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Завораживающее зрелище.
Американка Хизер Марджесон была поражена, когда увидела в небе над своим домом в городке Мидленде в штате Техас крутящиеся грозовые облака.
Это зрелище выглядело очень пугающе и завораживающе одновременно, а потому женщина решила снять его на видео.
Captivating clouds rolled over Midland, Texas, Wednesday during a thunderstorm:Опубликовано AccuWeather Четверг, 30 мая 2019 г.
Получившийся таймлапс напоминает вторжение инопланетян, которое, впрочем, закончилось обычной грозой.
Екатерина Гура
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