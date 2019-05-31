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14:57 (мск), источник: Погода Mail.ru

Крутящиеся грозовые облака показали в таймлапсе (видео)

Завораживающее зрелище.

Американка Хизер Марджесон была поражена, когда увидела в небе над своим домом в городке Мидленде в штате Техас крутящиеся грозовые облака.

Это зрелище выглядело очень пугающе и завораживающе одновременно, а потому женщина решила снять его на видео.

Captivating clouds rolled over Midland, Texas, Wednesday during a thunderstorm:

Опубликовано AccuWeather Четверг, 30 мая 2019 г.

Получившийся таймлапс напоминает вторжение инопланетян, которое, впрочем, закончилось обычной грозой.

Екатерина Гура

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