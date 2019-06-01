Народные приметы на 1 июня: если идет дождь
Осадки в этот день предвещают сухой июнь.
Осадки в этот день предвещают сухой июнь.
В первый день лета церковь почитает благоверного князя Иоанна Угличского. В народе эта дата получила название день Ивана, оберег нивы, Иван Долгий.
На Ивана ходили в лес собирать травы. Особенно целебным в эти дни становился ландыш. Еще старались попариться в бане с дубовым веником — здоровья прибывало на весь год.
Наши предки заметили, что если 1 июня холодно, то непогода продержится еще сорок дней. Если два первых летних дня льет дождь, то весь июнь будет сухим. Перед дождем начинали петь петухи и усиливался запах цветов.
Сильная роса в июне — к плодородному урожаю, а частые туманы — к обилию грибов.
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