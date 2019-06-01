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10:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

Начался сезон атлантических ураганов

Власти США призвали население запасаться пищей.

Источник: Reuters

С 1 июня начинается сезон атлантических ураганов.

Власти США уже предупредили население южных штатов, напомнили о необходимости запасаться питьевой водой, пищей, лекарствами и призвали сохранять бдительность.

В течение последних трех лет Флорида и соседние территории страдали из-за мощных штормов. В 2016 году ураган «Эрмин» принес ветер скоростью до 130 километров в час и сильные ливни. В 2017 жители стран Карибского бассейна и Флориды пострадали от «Ирмы». В 2018-м ураган «Майкл» унес жизни 72 человек.

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«Если последние годы и научили нас чему-то, то это тому, что мы должны быть готовы», — сказал Даниэль Каневский, который руководит усилиями по предотвращению стихийных бедствий в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям.

Сезон атлантических ураганов длится с 1 июня по 30 ноября.

Ранее ученые заявили, что атлантические ураганы с каждым годом стремительно набирают силу, причём делают это аномально быстро. Раньше каждое десятилетие скорость ураганов росла на 7 км/ч. Теперь этот показатель на 21 км/ч больше, чем в прошлом.

Исследователи считают, что причиной является воздействие глобального потепления, которое делает ураганы непредсказуемо разрушительными.

Анна Лысенко

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