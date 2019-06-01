Начался сезон атлантических ураганов
Власти США призвали население запасаться пищей.
Власти США призвали население запасаться пищей.
С 1 июня начинается сезон атлантических ураганов.
Власти США уже предупредили население южных штатов, напомнили о необходимости запасаться питьевой водой, пищей, лекарствами и призвали сохранять бдительность.
В течение последних трех лет Флорида и соседние территории страдали
«Если последние годы и научили нас
Сезон атлантических ураганов длится с 1 июня по 30 ноября.
Ранее ученые заявили, что атлантические ураганы с каждым годом стремительно набирают силу, причём делают это аномально быстро. Раньше каждое десятилетие скорость ураганов росла на 7 км/ч. Теперь этот показатель на 21 км/ч больше, чем в прошлом.
Исследователи считают, что причиной является воздействие глобального потепления, которое делает ураганы непредсказуемо разрушительными.
Анна Лысенко
Читайте также