Народные приметы на 2 июня: узнаем, каким будет лето
И будут ли в декабре снегопады.
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И будут ли в декабре снегопады.
2 июня церковь вспоминает святого мученика Фалалея Эгейского. В народе день получил название Фалалей Тепловей, Грядочник, Огуречник, ведь в это время высаживали рассаду и ухаживали за огурцами, во второй раз сеяли редис.
На Руси подметили: если 2 июня идет дождь — лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады. Если на елке появилось много шишек — будет хороший урожай огурцов и крыжовника.
Ныряют и плещутся утки — будет дождь. Вечером выпала обильная роса — завтра будет солнечная погода.
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