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09:49 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 3 июня: слушаем кукушку

Птица предвещает хорошую погоду.

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Источник: Reuters

3 июня церковь почитает равноапостольную царицу Елену Константинопольскую. В народе на Елены девушки ходили с распущенными волосами, веря, что те станут длинными и красивыми.

Крестьяне подметили: если в день Елены идет дождь, значит, осень будет ненастная, а метели придут в первых числах декабря. «Если на Алену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег крупой», — говорили бабушки и дедушки.

Если звезды на небе мерцали, значит, скоро испортится погода. Луна в кругу тоже обещала пасмурную погоду. А вот кукушка часто кукует к солнцу и теплу.

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