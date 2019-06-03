Народные приметы на 3 июня: слушаем кукушку
Птица предвещает хорошую погоду.
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Птица предвещает хорошую погоду.
3 июня церковь почитает равноапостольную царицу Елену Константинопольскую. В народе на Елены девушки ходили с распущенными волосами, веря, что те станут длинными и красивыми.
Крестьяне подметили: если в день Елены идет дождь, значит, осень будет ненастная, а метели придут в первых числах декабря. «Если на Алену дождь с градом, то на Прокла (3 декабря) снег крупой», — говорили бабушки и дедушки.
Если звезды на небе мерцали, значит, скоро испортится погода. Луна в кругу тоже обещала пасмурную погоду. А вот кукушка часто кукует к солнцу и теплу.
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