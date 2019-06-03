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17:09 (мск), источник: Погода Mail.ru

Лос-Анджелес стал фиолетовым (видео)

В городе расцвели жакаранды.

Улицы Лос-Анджелеса окрасились в сиреневый и фиолетовый цвета — в городе расцвели деревья жакаранды.

На юге США этим зрелищем любуются дважды в год.

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Вечнозеленые жакаранды растут в тропиках и субтропиках. Их родиной считается Бразилия, но декоративные жакаранды широко культивируют в Южной Африке и Евразии. Листья, плоды и цветки дерева используют в народной медицине. Они обладают противомикробным действием.

Анна Лысенко

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