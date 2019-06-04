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11:52 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 4 мая: обращаем внимание на деревья

По листьям и цветам можно дать прогноз на лето.

4 мая православная церковь чтит память святого Прокла. Работать в Проклов день было не принято: наши предки верили, что любой работе будет мешать нечистая сила.

Чтобы определить погоду на лето нужно было присмотреться к деревьям. Если в этот день обильно цвела черемуха, а на березе уже распустились листья, это предвещало дождливое лето с грозами. Также сырую и прохладную погоду в ближайшие месяцы ждали, увидев зеленые листья на клене.

А прогноз на будущую зиму давали по щавелю: если 4 мая его было много, то погода в зимние месяцы обещала быть теплой.

Екатерина Гура

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