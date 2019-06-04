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18:07 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Ура, лето!»: жители Норильска показали в соцсетях фото сугробов

Для них это обычное дело.

С приходом календарного лета в большей части России наступило тепло. А вот жителям Норильска с ним не везет: в июне там, как правило, еще лежит снег, а в некоторых районах даже можно кататься на лыжах.

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Для жителей северного города публикация «летнего» снега в соцсетях уже стала настоящей традицией. Не обошлось без забавных фото и видео и в этом году.

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Снежные пейзажи местные жители обычно сопровождают радостными комментариями о наступлении лета.

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Екатерина Гура

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