«Ура, лето!»: жители Норильска показали в соцсетях фото сугробов
Для них это обычное дело.
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Для них это обычное дело.
С приходом календарного лета в большей части России наступило тепло. А вот жителям Норильска с ним не везет: в июне там, как правило, еще лежит снег, а в некоторых районах даже можно кататься на лыжах.
Для жителей северного города публикация «летнего» снега в соцсетях уже стала настоящей традицией. Не обошлось без забавных фото и видео и в этом году.
Снежные пейзажи местные жители обычно сопровождают радостными комментариями о наступлении лета.
Екатерина Гура