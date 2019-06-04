Закон джунглей
Нетронутые уголки планеты глазами лучших фотографов мира.
Нетронутые уголки планеты глазами лучших фотографов мира.
Съемка дикой природы в XXI веке стала единственным способом почувствовать себя настоящим охотником. Именно таких терпеливых и отважных героев чествуют на известной и престижной премии «Фотограф дикой природы года». Каждый год лондонский Музей естественной истории собирает выставку конкурсных фотографий, затем она гастролирует по всему миру.
Каждый портрет демонстрирует уникальный момент и раскрывает характер как героя, так и автора. Все они сопровождаются рассказом о том, как фотография появилась на свет. Лучшие кадры и их истории — в галерее «Ленты.ру».