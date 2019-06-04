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18:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Закон джунглей

Нетронутые уголки планеты глазами лучших фотографов мира.

Съемка дикой природы в XXI веке стала единственным способом почувствовать себя настоящим охотником. Именно таких терпеливых и отважных героев чествуют на известной и престижной премии «Фотограф дикой природы года». Каждый год лондонский Музей естественной истории собирает выставку конкурсных фотографий, затем она гастролирует по всему миру.

Сотрудники музея собрали в одну книгу изображения, восхитившие миллионы человек на мировых выставках и разошедшиеся в международных СМИ.

Каждый портрет демонстрирует уникальный момент и раскрывает характер как героя, так и автора. Все они сопровождаются рассказом о том, как фотография появилась на свет. Лучшие кадры и их истории — в галерее «Ленты.ру».

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